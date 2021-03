La ricetta dell’acqua d’avena: brucia il grasso, elimina le tossine e abbassa il colesterolo (Di sabato 20 marzo 2021) Arriva un momento nella vita di tutti, in cui è necessario cominciare a prendersi un po’ più cura di noi stessi. Vita frenetica, alimentazione sbagliata e stress, possono portarci ad alterare i normali equilibri del nostro corpo. La cosa migliore, sarebbe prendere una decisione drastica e cambiare completamente lo stile di vita. Riducendo i ritmi, inserendo nella routine quotidiana una moderata attività fisica e modificando completamente l’alimentazione. Farlo, però, non è semplice e per alcuni di noi, nemmeno possibile. Dobbiamo, però, cominciare ad introdurre nella nostra routine quotidiana degli alimenti che ci possono dare una mano. Poi, a poco a poco, possiamo aggiungere qualche altra modifica. Senza nemmeno rendercene conto la nostra vita migliorerà. Oggi, vediamo come stare meglio, grazie all’avena. Quali sono le proprietà dell’avena L’avena ha un altissimo contenuto di amido ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 20 marzo 2021) Arriva un momento nella vita di tutti, in cui è necessario cominciare a prendersi un po’ più cura di noi stessi. Vita frenetica, alimentazione sbagliata e stress, possono portarci ad alterare i normali equilibri del nostro corpo. La cosa migliore, sarebbe prendere una decisione drastica e cambiare completamente lo stile di vita. Riducendo i ritmi, inserendo nella routine quotidiana una moderata attività fisica e modificando completamente l’alimentazione. Farlo, però, non è semplice e per alcuni di noi, nemmeno possibile. Dobbiamo, però, cominciare ad introdurre nella nostra routine quotidiana degli alimenti che ci possono dare una mano. Poi, a poco a poco, possiamo aggiungere qualche altra modifica. Senza nemmeno rendercene conto la nostra vita migliorerà. Oggi, vediamo come stare meglio, grazie all’avena. Quali sono le proprietà dell’avena L’avena ha un altissimo contenuto di amido ...

