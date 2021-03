La ricercatrice che ha scoperto la prova che Twitter sta lavorando al tasto “annulla tweet” (Di sabato 20 marzo 2021) La scoperta arriva direttamente dall’account Twitter di Jane Manchun Wong, la ricercatrice e la sviluppatrice nel settore applicazioni che ha twittato, nella giornata di ieri, una schermata che costituirebbe la prova che il social network di Jack Dorsey stia lavorando a un pulsante “UNDO tweet”, ovvero “annulla tweet”. E, a quanto pare, Twitter ha confermato questa possibilità. LEGGI ANCHE > Il vaccino Sputnik ti chiede di seguirlo su Twitter. E sponsorizza il post annulla tweet, il nuovo tasto a cui Twitter sta lavorando I rumors c’erano già da diverso tempo, ma adesso la cosa sta diventando più concreta. Per di più, la ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 20 marzo 2021) La scoperta arriva direttamente dall’accountdi Jane Manchun Wong, lae la sviluppatrice nel settore applicazioni che ha twittato, nella giornata di ieri, una schermata che costituirebbe lache il social network di Jack Dorsey stiaa un pulsante “UNDO”, ovvero “”. E, a quanto pare,ha confermato questa possibilità. LEGGI ANCHE > Il vaccino Sputnik ti chiede di seguirlo su. E sponsorizza il post, il nuovoa cuistaI rumors c’erano già da diverso tempo, ma adesso la cosa sta diventando più concreta. Per di più, la ...

Ultime Notizie dalla rete : ricercatrice che Le buone maestre ... ricercatrice dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire): "Penso che dipenda dal valore sociale attribuito al mestiere, che è stato un mestiere tipicamente ...

Passi avanti per la rigenerazione delle lesioni del midollo spinale ... sebbene siano state proposte delle strategie terapeutiche che combinano diversi approcci', spiega Claudia Consales, ricercatrice Enea del Laboratorio Salute e Ambiente. L'ipotesi alla base del ...

Le buone maestre - Vanessa Roghi Internazionale Raggiungeremo mai l'immunità di gregge? Nature è pessimista, ecco perché La rivista scientifica americana racconta che anche con una massiccia campagna vaccinale, comunque efficace, difficilmente riusciremo a far sparire il Covid-19. I motivi sono diversi, dalle varianti a ...

Vaccino AstraZeneca, l'immunologa Viola: "Legame con trombosi non supportato dai dati" "Si legge che i ricercatori norvegesi e tedeschi hanno stabilito un legame causale tra vaccinazione con AstraZeneca ed eventi trombotici. I comunicati stampa parlano di reazione autoimmune, ma non ci ...

