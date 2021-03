La prima vittoria di Elodie

Leggi su iodonna

(Di sabato 20 marzo 2021) Aldo Cazzullo (foto Carlo Furgeri Gilbert).vincerà di sicuro un prossimo Festival di Sanremo. Intanto, in un’edizione non memorabile (già farlo è stato un mezzo miracolo), si è presa la scena con una grande esibizione e un monologo non banale, in cui ha ricordato la difficoltà di crescere nella periferia di una grande città, in un tempo della vita in cui ancora non sai chi sei, quel che vali, quel che vuoi fare e quel che puoi fare; e rischi di lasciarti andare, di non credere sino in fondo alla possibilità di costruirsi un destino. Ho letto cheè stata presa di mira sui social per il provino del 2008 a X Factor. Sono andato a vedere il provino, che si trova facilmente su YouTube. All’epoca la trasmissione andava ancora su RaiDue.è già lei: gran voce, accento romano, un modo di fare timido da cui ...