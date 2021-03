La nuova scommessa di Johnson: 3 milioni per la creazione di un hub di trasporto all’idrogeno (Di sabato 20 marzo 2021) Il primo hub di trasporto all’idrogeno nel Regno Unito sarà creato a Tees Valley. LONDRA (INGHILTERRA) – Definito il piano per la creazione del primo hub di trasporto all’idrogeno nel Regno Unito. La struttura nascerà a Tees Valley e servirà per ricercare e sperimentare l’idoneità dell’idrogeno come alternativa all’energia elettrica e ai tradizionali benzina e diesel. L’impianto, secondo i piani del Governo guidato da Boris Johnson, dovrebbe entrare in attività entro il 2025. Cinque anni in anticipo rispetto al divieto generale sulle nuove vendite di auto a motirizzazione Ice. Il progetto Un progetto molto ambizioso che potrebbe portare alla creazione di 5mila nuovi posti di lavoro. L’hub, infatti, includerà al suo interno un campus di ricerca e sviluppo ... Leggi su newsmondo (Di sabato 20 marzo 2021) Il primo hub dinel Regno Unito sarà creato a Tees Valley. LONDRA (INGHILTERRA) – Definito il piano per ladel primo hub dinel Regno Unito. La struttura nascerà a Tees Valley e servirà per ricercare e sperimentare l’idoneità dell’idrogeno come alternativa all’energia elettrica e ai tradizionali benzina e diesel. L’impianto, secondo i piani del Governo guidato da Boris, dovrebbe entrare in attività entro il 2025. Cinque anni in anticipo rispetto al divieto generale sulle nuove vendite di auto a motirizzazione Ice. Il progetto Un progetto molto ambizioso che potrebbe portare alladi 5mila nuovi posti di lavoro. L’hub, infatti, includerà al suo interno un campus di ricerca e sviluppo ...

