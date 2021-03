La malattia della figlia, Luca Ward ringrazia sua moglie: è stato difficile accettare (Di sabato 20 marzo 2021) Un’intervista intensa quella di Luca Ward a Verissimo, racconti e ricordi e tra questi anche la malattia di sua figlia Luna, la bambina nata dalla storia d’amore con Giada Desideri. Luca Ward ringrazia sua moglie, con la pandemia ha potuto scoprire ancora di più quanto sia importante il ruolo di Giada in casa. E’ moglie e mamma perfetta, tutto è perfetto in casa perché lei fa in modo che tutto giri nel verso giusto. Quest’anno ha dato modo all’attore e doppiatore anche di conoscere meglio i suoi figli più piccoli. Poi a Silvia Toffanin racconta ciò che confida anche nel suo libro in uscita il 30 marzo. Sua figlia Luna ha una grave patologia, una malattia importante che lui ha faticato ad ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 20 marzo 2021) Un’intervista intensa quella dia Verissimo, racconti e ricordi e tra questi anche ladi suaLuna, la bambina nata dalla storia d’amore con Giada Desideri.sua, con la pandemia ha potuto scoprire ancora di più quanto sia importante il ruolo di Giada in casa. E’e mamma perfetta, tutto è perfetto in casa perché lei fa in modo che tutto giri nel verso giusto. Quest’anno ha dato modo all’attore e doppiatore anche di conoscere meglio i suoi figli più piccoli. Poi a Silvia Toffanin racconta ciò che confida anche nel suo libro in uscita il 30 marzo. SuaLuna ha una grave patologia, unaimportante che lui ha faticato ad ...

