La Liguria sarà la prima regione a partire con le vaccinazioni nelle farmacie

Leggi su agi

(Di sabato 20 marzo 2021) "E' due mesi che lavoriamo giorno e notte a questo progetto. Volevamo dare il nostro contributo a questa fase cruciale. Lo volevamo come farmacisti, ma io lo volevo anche a titolo personale: mio fratello, medico di base, è uscito da 110 giorni di rianimazione per Covid. Ho visto cos'è il virus". Il dottor Francesco Turrin, 54 anni, vicepresidente di Federfarma Genova e segretario dell'Unione ligure delle associazioni titolari di farmacia, racconta così all'Agi l'accordo che permetterà alleliguri, prime in Italia, di vaccinare con Astrazeneca i cittadini tra i 70 e i 79 anni. Turrin è titolare della Farmacia Internazionale di Santa Margherita Ligure, una delle prime 50 che partiranno il 29 marzo con le somministrazioni. "Abbiamo risposto all'appello diche era alla ricerca di pvt, punti vaccinali ...