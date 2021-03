La gaffe di Biden compromette la strategia Usa contro la Cina

(Di sabato 20 marzo 2021) Da giovedì tutti i riflettori sono puntati su Anchorage. In mezzo ai ghiacciai dell’Alaska, nella cittadina a metà strada tra Washington e Pechino, si sono dati appuntamento gli alti rappresentanti di Stati Uniti e. I media cinesi, per sgombrare il tavolo da ogni possibile fraintendimento, hanno sottolineato che il “dialogo strategico di alto livello” InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : gaffe Biden

Joeè, notoriamente, uno dei più grandi gaffeur della storia politica Usa. Gli americani lo sanno bene, giacché innumerevoli sono ledi cui si è reso protagonista, in particolare quando era il ...Read More In Evidenza Luttwak 'ha detto verità, Putin è un assassino' 19 Marzo 2021 Nessuna, ma un'affermazione precisa e necessaria, Joeha veramente voluto bollare come "un killer"...Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha detto di stare bene dopo la caduta dalla scala dell'aereo presidenziale Air Force One.Il 78enne presidente Usa è inciampato tre volte mentre saliva sull'Air Force One. Per una portavoce della Casa Bianca la causa è stata una raffica ...