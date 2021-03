La fotografia di Libero De Cunzo, scatti d’autore che raccontano paesaggi e denunciano abusi (Di sabato 20 marzo 2021) L’occhio di Leone, ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale. di Ilaria Sabatino La fotografia è un linguaggio multiforme sempre da scoprire e da saper leggere, un forte legame non solo con l’arte, ma anche con la letteratura. Con il fotografo Libero De Cunzo entriamo in un altro ramo della fotografia, la fotografia di paesaggio. Il raccontare attraverso la foto ciò che ci circonda, le bellezze della nostra terra e le emozioni che essa trasmette. Lo sguardo del fotografo va anche oltre, si sofferma sui danni e gli abusi che ... Leggi su ildenaro (Di sabato 20 marzo 2021) L’occhio di Leone, ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale. di Ilaria Sabatino Laè un linguaggio multiforme sempre da scoprire e da saper leggere, un forte legame non solo con l’arte, ma anche con la letteratura. Con il fotografoDeentriamo in un altro ramo della, ladio. Il raccontare attraverso la foto ciò che ci circonda, le bellezze della nostra terra e le emozioni che essa trasmette. Lo sguardo del fotografo va anche oltre, si sofferma sui danni e gliche ...

