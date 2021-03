La dieta per l’endometriosi: combattila a tavola e con i rimedi naturali (Di sabato 20 marzo 2021) Alice Torri Alcuni disturbi possono essere alleviati o tenuti sotto controllo anche con un’alimentazione mirata: è il caso dell’endometriosi, una patologia di cui nel nostro paese soffrono circa 3 milioni di donne. Benché se ne parli poco, l’endometriosi è una patologia che colpisce in modo più o meno grave circa il 10% delle donne in età fertile, Impronta Unika - Alimenta La Salute e Il Benessere. Leggi su improntaunika (Di sabato 20 marzo 2021) Alice Torri Alcuni disturbi possono essere alleviati o tenuti sotto controllo anche con un’alimentazione mirata: è il caso del, una patologia di cui nel nostro paese soffrono circa 3 milioni di donne. Benché se ne parli poco,è una patologia che colpisce in modo più o meno grave circa il 10% delle donne in età fertile, Impronta Unika - Alimenta La Salute e Il Benessere.

Advertising

Yelena47780153 : @altemaree Dovresti considerare un percorso psicologico unito ad una dieta per stare meglio, dovresti amarti, non odiarti ?? - Silvana21340299 : @adowasser @MediasetTgcom24 Si fanno tutti la dieta du can. L'alternano con focus o altro. Si tengono a dieta per m… - radiokisskiss : Fuori Tutto | @LoredanaBerte: 'Quando mi sveglio alla mattina, dopo aver preso 3 caffè, salgo sulla cyclette e facc… - LuigiF97101292 : RT @radicalchips: @ferrarailgrasso @lucatelese Lei nel frattempo si è messo a dieta? Perché è dimostrato che le persone sovrappeso/obese ha… - edoardo_go : @Zbarskij @matteorenzi Per me una M, mi sono messo a dieta. -