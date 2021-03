La curva rallenta ma gli ospedali sono ancora pieni (Di domenica 21 marzo 2021) sono stati 23.832 i nuovi casi di Coronavirus ieri in Italia su 354.480 test, il tasso di positività è sceso al 6,7%. Per il terzo giorno di fila i positivi sono meno dello stesso giorno della settimana precedente (sabato scorso avevano di poco superato le 26mila unità), segno che la curva ha smesso la corsa al rialzo. Resta però preoccupante la conta delle vittime, ieri 401 per un totale di 104.642 da inizio epidemia. Continuano a salire anche i ricoveri: … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 21 marzo 2021)stati 23.832 i nuovi casi di Coronavirus ieri in Italia su 354.480 test, il tasso di positività è sceso al 6,7%. Per il terzo giorno di fila i positivimeno dello stesso giorno della settimana precedente (sabato scorso avevano di poco superato le 26mila unità), segno che laha smesso la corsa al rialzo. Resta però preoccupante la conta delle vittime, ieri 401 per un totale di 104.642 da inizio epidemia. Continuano a salire anche i ricoveri: … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

