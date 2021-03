La conferenza stampa di Fonseca pre Roma-Napoli (Di sabato 20 marzo 2021) Domenica 21 marzo alle 20.45 la Roma ospiterà all’Olimpico il Napoli nella 28° giornata di campionato di Serie A. Fonseca è intervenuto in conferenza stampa pre Roma-Napoli per presentare la sfida. Ecco le sue dichiarazioni. Cosa ha detto Fonseca pre Roma-Napoli? L’allenatore giallorosso Fonseca ha presentato così il prossimo impegno contro il Napoli, dopo la vittoria contro lo Shakhtar Donetsk e il passaggio ai quarti di finale di Europa League: “Quello che voglio dire è che siamo pronti. Abbiamo gestito alcuni giocatori e siamo pronti per questa partita difficile. Non voglio alibi, la squadra deve essere motivata ed è motivata. Mi aspetto una buona prestazione domani. La ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 20 marzo 2021) Domenica 21 marzo alle 20.45 laospiterà all’Olimpico ilnella 28° giornata di campionato di Serie A.è intervenuto inpreper presentare la sfida. Ecco le sue dichiarazioni. Cosa ha dettopre? L’allenatore giallorossoha presentato così il prossimo impegno contro il, dopo la vittoria contro lo Shakhtar Donetsk e il passaggio ai quarti di finale di Europa League: “Quello che voglio dire è che siamo pronti. Abbiamo gestito alcuni giocatori e siamo pronti per questa partita difficile. Non voglio alibi, la squadra deve essere motivata ed è motivata. Mi aspetto una buona prestazione domani. La ...

