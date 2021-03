La band che trasformò le note afroamericane nella musica del futuro

Leggi su linkiesta

(Di sabato 20 marzo 2021) Il primo amore non si scorda mai, come neanche il luogo del primo incontro. Era l’inverno del ’66, era già un paio d’anni che compravo i singoli dei Beatles, Stones e tutta quella congrega di gruppi beat che riempivano i negozi di dischi (ahimè, non la radio) e le classifiche. Ma nulla di tutto questo era comparabile con il suono che usciva dal juke-box del baretto sui marciapiedoni del Lungotevere, di fronte al mio liceo di allora. Quel ritmo col beat sui tom, l’organo che sorgeva come un’onda e portava via, e la voce. Quella voce. Amore al primo ascolto, con tutta la potenza e la compressione mono del juke-box, indimenticato pusher di emozioni a 45 giri. “Gimme Some Lovin’’, alle orecchie di un pischello che aveva appena scoperto la Vespina 50 e il Piper, era irresistibile. “Well my temperature’s rising and my feet left the floor/Crazy people knockin’ cause they’re wanting some ...