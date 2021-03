L’ Olimpia Milano si inchina al Barcellona 56-72 (Di sabato 20 marzo 2021) Nella trentesima giornata di Eurolega, l’Olimpia Milano.perde al Forum d’Assago lo scontro diretto per il primo posto contro il Barcellona cedendo 56-72. I catalani dominano dall’inizio alla fine vincendo tutti i quarti trascinati da un super Mirotic, autore di 15 punti. Per i meneghini, brilla solo Shields con 10 punti. Olimpia Milano-Barcellona 56-72: cosa è successo? I catalani fanno subito capire quale impronta prenderà il match chiudendo il primo quarto in vantaggio di tre punti(12-15), che nella seconda frazione si amplia(29-38). Il protagonista è Mirotic che alla fine risulterà il migliore con 15 punti, mentre l’Armani paga una pessima percentuale al tiro. Nel secondo tempo gli uomini di Messina provano la rimonta, ma confermano le difficoltà di giornata. I catalani ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 20 marzo 2021) Nella trentesima giornata di Eurolega, l’.perde al Forum d’Assago lo scontro diretto per il primo posto contro ilcedendo 56-72. I catalani dominano dall’inizio alla fine vincendo tutti i quarti trascinati da un super Mirotic, autore di 15 punti. Per i meneghini, brilla solo Shields con 10 punti.56-72: cosa è successo? I catalani fanno subito capire quale impronta prenderà il match chiudendo il primo quarto in vantaggio di tre punti(12-15), che nella seconda frazione si amplia(29-38). Il protagonista è Mirotic che alla fine risulterà il migliore con 15 punti, mentre l’Armani paga una pessima percentuale al tiro. Nel secondo tempo gli uomini di Messina provano la rimonta, ma confermano le difficoltà di giornata. I catalani ...

