Krol rivela | “Prima di prendere Falcao | la Roma ha cercato me e Zico”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 21 marzo 2021) E' diventato leggenda giocando nel grande Ajax, ma poi ha scelto l'Italia come seconda patria calcistica. Ruudha deciso di trasferirsi al Napoli, anche se c'era un'altra formazione italiana interessata a lui: la.RETROSCENALo hato lo stessoai canali ufficiali del club capitolino: "arrivò allain quella stessa stagione, nell’estate del 1980. Madi lui, oltre a, lacercò il sottoscritto. Eravamo due giocatori diversi, io e. Agivano in posizioni diverse del campo, ma all’epoca si poteva tesserare un solo straniero. Lami voleva davvero. Quando nel maggio del 1980 venne negli Stati Uniti per una tournée (Transatlantic Challenge Cup, ndr), io la ...