Koulibaly intesa fino all’obiettivo Champions | poi l’addio a giugno

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Koulibaly intesa

ilmattino.it

... si aggiunge quella di Rrahmani che aveva raggiunto un discreto stato di forma e un'ottima... Il greco giocherà al fianco dial centro della difesa, mentre sui lati si piazzeranno Hysaj ...Il centrocampista insieme a Kalidouè uno dei pezzi pregiati del mercato del Napoli anche ... Agenti e società azzurra non riescono a trovare l'ed i grandi club sono alla finestra per ...All'attacco del quarto posto. Il Napoli in ripresa sfida una Roma più stanca. Gli azzurri vengono da una settimana di allenamenti. I giallorossi, invece, dalla lunga trasferta di ...Mercato Napoli - Koulibaly via senza qualificazione in Champions. Piace Tsimikas del Liverpool Gran parte della prossima campagna acquisti del Napoli ...