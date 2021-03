Koulibaly, Champions e addio al Napoli: Senesi il suo erede (Di sabato 20 marzo 2021) Al termine di questa stagione, Kalidou Koulibaly potrebbe lasciare il Napoli. Marcos Senesi in pole per sostituirlo Nelle ultime due finestre di calciomercato estivo, Kalidou Koulibaly è sempre stato al centro di tante di voci di un possibile trasferimento ma è poi sempre rimasto al Napoli. Al termine di questa stagione, però, il senegalese potrebbe davvero lasciare il club azzurro. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il centrale difensivo vuole chiudere in bellezza regalando al Napoli la qualificazione in Champions League. Poi dirà addio, con il Bayern Monaco che è da tempo sulle sue tracce. Al suo posto, il club partenopeo avrebbe individuato in Marcos Senesi del Feyenoord il perfetto sostituto. Costa intorno ai 15 milioni, mentre ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 marzo 2021) Al termine di questa stagione, Kalidoupotrebbe lasciare il. Marcosin pole per sostituirlo Nelle ultime due finestre di calciomercato estivo, Kalidouè sempre stato al centro di tante di voci di un possibile trasferimento ma è poi sempre rimasto al. Al termine di questa stagione, però, il senegalese potrebbe davvero lasciare il club azzurro. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il centrale difensivo vuole chiudere in bellezza regalando alla qualificazione inLeague. Poi dirà, con il Bayern Monaco che è da tempo sulle sue tracce. Al suo posto, il club partenopeo avrebbe individuato in Marcosdel Feyenoord il perfetto sostituto. Costa intorno ai 15 milioni, mentre ...

