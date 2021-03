Kate Middleton, «inorridita» dalle rivelazioni di Meghan, e gli altri gossip della settimana (Di sabato 20 marzo 2021) Weekend, tempo di ripercorrere insieme i gossip e le storie più appassionanti della settimana appena trascorsa, cosa sarà accaduto nelle vite delle star negli ultimi sette giorni? Dalle news su Harry d’Inghilterra e Meghan Markle (si fanno ancora sentire le conseguenze dell’intervista rilasciata a Oprah Winfrey), alla ripresa delle ostilità tra Angelina Jolie e Brad Pitt, fino a Gianni Morandi, che dall’ospedale dove è ricoverato per le conseguenze di un’ustione rassicura i fan: tutto quello che, forse, avete perso. Leggi su vanityfair (Di sabato 20 marzo 2021) Weekend, tempo di ripercorrere insieme i gossip e le storie più appassionanti della settimana appena trascorsa, cosa sarà accaduto nelle vite delle star negli ultimi sette giorni? Dalle news su Harry d’Inghilterra e Meghan Markle (si fanno ancora sentire le conseguenze dell’intervista rilasciata a Oprah Winfrey), alla ripresa delle ostilità tra Angelina Jolie e Brad Pitt, fino a Gianni Morandi, che dall’ospedale dove è ricoverato per le conseguenze di un’ustione rassicura i fan: tutto quello che, forse, avete perso.

Advertising

zazoomblog : Il royal look della settimana. Le scelte di Kate Middleton: dal blazer al cappotto di cammello - #royal #della… - IOdonna : Il royal look del giorno. Kate Middleton colpisce ancora con un cappotto di cammello - libertfly : Fashion Pills: cos’è successo questa settimana nel mondo della moda in 5 news - VanityFairIt : Reali ispirazioni... - lillydessi : Fashion Pills: cos’è successo questa settimana nel mondo della moda in 5 news -