Karina Cascella sotto attacco per una foto pubblicata sul web: ecco cos’è successo (Di sabato 20 marzo 2021) Ieri è stata la giornata dedicata alla Festa del papà e anche i vip ne hanno approfittato per celebrare la ricorrenza. Scorrendo i social nelle scorse ore ci gli utenti si sono imbattuti in tantissime foto, video e dediche. Qualche augurio però ha fatto storcere il naso a qualcuno dando vita anche a un acceso dibattito. E’ il caso dell’immagine pubblicata da Karina Cascella in cui sua figlia Ginevra compare qualche anno fa sorridente insieme a Salvatore Angelucci, suo padre naturale, e Max Colombo, compagno dell’opinionista da diversi anni. Queste le parole scelte come didascalia a corredo della foto: E poi c’è chi oggi festeggia i suoi due papà. E per me non c’è foto più bella. Questa foto dice amore, rispetto, comprensione, ma soprattutto dice serenità. Buona festa ... Leggi su isaechia (Di sabato 20 marzo 2021) Ieri è stata la giornata dedicata alla Festa del papà e anche i vip ne hanno approfittato per celebrare la ricorrenza. Scorrendo i social nelle scorse ore ci gli utenti si sono imbattuti in tantissime, video e dediche. Qualche augurio però ha fatto storcere il naso a qualcuno dando vita anche a un acceso dibattito. E’ il caso dell’immaginedain cui sua figlia Ginevra compare qualche anno fa sorridente insieme a Salvatore Angelucci, suo padre naturale, e Max Colombo, compagno dell’opinionista da diversi anni. Queste le parole scelte come didascalia a corredo della: E poi c’è chi oggi festeggia i suoi due papà. E per me non c’èpiù bella. Questadice amore, rispetto, comprensione, ma soprattutto dice serenità. Buona festa ...

Advertising

IsaeChia : #Somiglianza tra #KarinaCascella e #MaryFitzgerald di #SellingSunset - rmerlani : Karina Cascella senza veli sui social: via i vestiti e FOTO per i followers - LunaCimmino : se doveva esserci all'#isola un ex vincitrice della talpa, dovevamo avere KARINA CASCELLA #tzvip #isola - ilCR7diPalermo : se proprio dovevamo avere all'#isola un ex vincitrice della talpa, dovevamo avere KARINA CASCELLA #tzvip - MondoTV241 : Dichiarazioni shock di Pietro Delle Piane, arriva la risposta di Manila Nazzaro, Karina Cascella e Filippo Biscigli… -