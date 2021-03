Juventus, Ronaldo vince e promette: “Lavoreremo fino all’ultimo giorno” (Di sabato 20 marzo 2021) Cristiano Ronaldo eletto "giocatore dell'anno" al Gran Galà del Calcio: è lui il migliore della passata stagione secondo il voto di calciatori, allenatori e arbitri. Un riconoscimento che la stella portoghese ha festeggiato con un lungo post su Instagram. “Non avrei potuto essere più felice e orgoglioso per il premio di Giocatore dell’Anno ottenuta per la seconda volta da quando sono arrivato in Italia. Grazie mille per questo riconoscimento all’Associazione Italiana Calciatori, alla Juventus, ai miei compagni di squadra e ai nostri tifosi.Permettetemi però che oggi dedichi questo premio a tutti quegli sconosciuti al grande pubblico che lavorano giornalmente affinché la Juventus sia uno dei più grandi club del mondo. Dietro la nostra gloria collettiva e i nostri trionfi individuali, c’è sempre un enorme entourage di professionisti che ... Leggi su mediagol (Di sabato 20 marzo 2021) Cristianoeletto "giocatore dell'anno" al Gran Galà del Calcio: è lui il migliore della passata stagione secondo il voto di calciatori, allenatori e arbitri. Un riconoscimento che la stella portoghese ha festeggiato con un lungo post su Instagram. “Non avrei potuto essere più felice e orgoglioso per il premio di Giocatore dell’Anno ottenuta per la seconda volta da quando sono arrivato in Italia. Grazie mille per questo riconoscimento all’Associazione Italiana Calciatori, alla, ai miei compagni di squadra e ai nostri tifosi.Permettetemi però che oggi dedichi questo premio a tutti quegli sconosciuti al grande pubblico che lavorano giornalmente affinché lasia uno dei più grandi club del mondo. Dietro la nostra gloria collettiva e i nostri trionfi individuali, c’è sempre un enorme entourage di professionisti che ...

Advertising

brfootball : 10’: Cagliari 0-1 Juventus (Ronaldo) 27’: Cagilari 0-2 Juventus (Ronaldo) - forumJuventus : #JuveBenevento, domani ore 15. Formazione GdS: 'Sarà 4-4-2 con Morata e Ronaldo in attacco, mentre Danilo agirà sul… - ZZiliani : Poi se critichi la #Gazzetta, o #Sky, o l'Istituto Luce per la loro sudditanza nei confronti della #Juventus, ti pr… - 1SquadraDiCalci : RT @tuttosport: #Ronaldo, ringraziamento alla #Juve e promessa ai tifosi?? - DavideCovello : RT @mirkonicolino: #Allan a #LiverpoolEcho: 'Mio figlio ama #Ronaldo, ma siccome è rivale del #Napoli non gli consento di avere una maglia… -