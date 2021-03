Juventus, Pirlo: "Rinvio Inter - Sassuolo? Altre volte si è agito in maniera diversa" (Di sabato 20 marzo 2021) Ultima fatica prima della sosta per le Nazionali per la Juventus , che domani alle 15 affronta all'Allianz Stadium il Benevento . Un appuntamento apparentemente semplice, ma guai per i bianconeri a ... Leggi su quotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) Ultima fatica prima della sosta per le Nazionali per la, che domani alle 15 affronta all'Allianz Stadium il Benevento . Un appuntamento apparentemente semplice, ma guai per i bianconeri a ...

Advertising

Gazzetta_it : Juve, 15 vittorie di fila e lo scudetto è servito: facile, no? #Pirlo studia tre esempi - juventusfc : E' arrivato Mister @Pirlo_official Le sue parole LIVE ?? - JuventusTV : Tris di LIVE oggi ?? ?? Alle 14:30 in campo le #JuventusWomen per #FiorentinaJuve ?? Alle 15:00 le parole di Miste… - Nicola_il_Venti : RT @JUVEN_TV: #AccaddeOggi Il 20/3/2014, per accedere ai quarti di finale di #EuropaLeague, la #Juventus deve vincere contro la @acffiorent… - laZuck64 : RT @sportface2016: +++#InterSassuolo rinviata, #Pirlo: 'Noi abbiamo giocato anche con i contagiati. L'#Inter è fortunata perché può recuper… -