Juventus, iniziativa contro il razzismo: in campo con numeri speciali (Di sabato 20 marzo 2021) Juventus contro il razzismo: maglie speciali per Prima Squadra e Women in occasione della Giornata Internazionale contro la discriminazione razziale La Juventus sempre in prima linea contro il razzismo. In occasione della Giornata Internazionale contro la discriminazione razziale (domenica 21 marzo), parte da oggi un’inedita iniziativa, nell’ambito del percorso “DifferencesMakeTheDifference..”che coinvolgerà Prima Squadra femminile e Prima Squadra maschile nelle partite rispettivamente con Fiorentina e Benevento. Le giocatrici e i giocatori della Juventus porteranno sulle spalle una versione customizzata dei numeri di maglia (secondo il regolamento di Lega Serie A) che racconterà, da 0 ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 marzo 2021)il: maglieper Prima Squadra e Women in occasione della Giornata Internazionalela discriminazione razziale Lasempre in prima lineail. In occasione della Giornata Internazionalela discriminazione razziale (domenica 21 marzo), parte da oggi un’inedita, nell’ambito del percorso “DifferencesMakeTheDifference..”che coinvolgerà Prima Squadra femminile e Prima Squadra maschile nelle partite rispettivamente con Fiorentina e Benevento. Le giocatrici e i giocatori dellaporteranno sulle spalle una versione customizzata deidi maglia (secondo il regolamento di Lega Serie A) che racconterà, da 0 ...

