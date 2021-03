Juventus, i convocati per il Benevento: c’è Bentancur, due assenti (Di sabato 20 marzo 2021) convocati Juventus per il Benevento: ecco la lista a disposizione di Andrea Pirlo per la sfida contro i giallorossi Domani la Juventus scenderà in campo contro il Benevento. Alla vigilia del match, Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati: out Ramsey e Alex Sandro, mentre c’è Bentancur, guarito dal Covid-19. Torna anche Buffon. L’elenco completo: Szczesny, Pinsoglio, Buffon, Chiellini, De Ligt, Danilo, Bonucci, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Arthur, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski, Ronaldo, Morata. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 marzo 2021)per il: ecco la lista a disposizione di Andrea Pirlo per la sfida contro i giallorossi Domani lascenderà in campo contro il. Alla vigilia del match, Andrea Pirlo ha diramato la lista dei: out Ramsey e Alex Sandro, mentre c’è, guarito dal Covid-19. Torna anche Buffon. L’elenco completo: Szczesny, Pinsoglio, Buffon, Chiellini, De Ligt, Danilo, Bonucci, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Arthur, McKennie, Chiesa, Rabiot,, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski, Ronaldo, Morata. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

MondoBN : JUVE-BENEVENTO, I convocati di Andrea - Gabri_Juventus : Ecco i convocati?????? out Alex Sandro, Cuadrado squalificato. Ci sono Bentancur e Buffon #Juve #Juventus… - Fprime86 : RT @forumJuventus: I Convocati per #JuveBenevento: out Alex Sandro, Cuadrado squalificato. Ci sono Bentancur e Buffon ?? - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Juventus, i convocati per la sfida contro il Benevento: out ancora Dybala e Demiral, torna Bentancur - sportface2016 : #SerieA I convocati di #Pirlo per #JuveBenevento -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus convocati Juventus, i convocati per il Benevento: c'è Bentancur, due assenti Convocati Juventus per il Benevento: ecco l'elenco completo a disposizione di Andrea Pirlo per la sfida contro i ...

Benevento, Inzaghi: 'La Juve non è solo Ronaldo' BENEVENTO - "Con la Juventus servirà avere carattere ed essere noi stessi, facendo ciò che abbiamo fatto fino a poco tempo fa. Ho visto bene la squadra nel corso degli allenamenti e sono certo che farà una buona gara ...

Juventus, Bentancur negativo al Covid: convocato per la gara col Benevento Sky Sport Juventus-Benevento, i convocati di Pirlo: non c’è Alex Sandro Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati per Juventus-Benevento, match della Serie A 2020/2021 in programma domenica 21 marzo alle ore 15:00 all’Allianz Stadium. Il tecnico bianconero deve ...

Juventus, i convocati per il Benevento: c’è Bentancur, due assenti Domani la Juventus scenderà in campo contro il Benevento. Alla vigilia del match, Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati: out Ramsey e Alex Sandro, mentre c’è Bentancur, guarito dal Covid-19.

per il Benevento: ecco l'elenco completo a disposizione di Andrea Pirlo per la sfida contro i ...BENEVENTO - "Con laservirà avere carattere ed essere noi stessi, facendo ciò che abbiamo fatto fino a poco tempo fa. Ho visto bene la squadra nel corso degli allenamenti e sono certo che farà una buona gara ...Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati per Juventus-Benevento, match della Serie A 2020/2021 in programma domenica 21 marzo alle ore 15:00 all’Allianz Stadium. Il tecnico bianconero deve ...Domani la Juventus scenderà in campo contro il Benevento. Alla vigilia del match, Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati: out Ramsey e Alex Sandro, mentre c’è Bentancur, guarito dal Covid-19.