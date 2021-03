Juventus, De Sciglio rivela: “Stavo per firmare col PSG, ecco perché è sfumato lo scambio con Kurzawa” (Di sabato 20 marzo 2021) La rivelazione di Mattia De Sciglio.Lo scorso 5 ottobre ha lasciato Torino per approdare in Francia, all'Olympique Lione, a titolo temporaneo annuale. Prima del trasferimento alla corte di Rudi Garcia, però, il terzino classe 1994 è stato accostato a più riprese al Paris Saint-Germain. De Sciglio al PSG e Layvin Kurzawa alla Juventus. Sarebbe dovuta andare così. Uno scambio che non si è concretizzato. Il motivo? Lo ha svelato proprio il calciatore ex Milan, in un'intervista concessa a '20 Minutes'."Lo scambio con Kurzawa nell'inverno 2020? Sì, Stavo per approdare a Parigi, ma all'ultimo il trasferimento non è andato a buon fine per decisione della Juventus. Ora mi trovo al Lione e sono molto felice. Ho parlato con ... Leggi su mediagol (Di sabato 20 marzo 2021) Lazione di Mattia De.Lo scorso 5 ottobre ha lasciato Torino per approdare in Francia, all'Olympique Lione, a titolo temporaneo annuale. Prima del trasferimento alla corte di Rudi Garcia, però, il terzino classe 1994 è stato accostato a più riprese al Paris Saint-Germain. Deal PSG e Layvinalla. Sarebbe dovuta andare così. Unoche non si è concretizzato. Il motivo? Lo ha svelato proprio il calciatore ex Milan, in un'intervista concessa a '20 Minutes'."Loconnell'inverno 2020? Sì,per approdare a Parigi, ma all'ultimo il trasferimento non è andato a buon fine per decisione della. Ora mi trovo al Lione e sono molto felice. Ho parlato con ...

