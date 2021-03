Juventus-Benevento | probabili formazioni e info diretta tv

(Di sabato 20 marzo 2021)è la partita valevole per la Serie A del campionato italiano di calcio, in programma domani, all’Allianz Stadium, con fischio d’inizio alle ore 15. Ladi Andrea Pirlo continua a macinare punti importanti per cercare l’impresa di raggiungere la vetta della classifica occupata dall’Inter di Conte. In conferenza stampa Pirlo si è così L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Fiorentina-: due dubbi per Prandellie dove seguire laLa conferenza stampa di Pirlo alla vigilia della sfida col ...

Advertising

juventusfc : E' arrivato Mister @Pirlo_official Le sue parole LIVE ?? - juventusfc : L'appuntamento con Black and White Stories ci proietta a #JuveBenevento ?? Buona lettura ?? - capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - serieAnews_com : ??#Pirlo, frecciata all'#Inter: 'fortunati...' - MondoBN : VERSO JUVE-BENEVENTO, Il punto di Pirlo -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Benevento

'E' nostro dovere mettere pressione all'Inter'. Lo dice l'allenatore della, Andrea Pirlo, in conferenza stampa alla vigilia del match con il. 'Abbiamo l'opportunità di avvicinarci però dipenderà da noi', aggiunge il tecnico bresciano.Lo dice l'allenatore della, Andrea Pirlo, in merito al futuro di Cristiano Ronaldo. 'Al ...al meglio la stagione - aggiunge Pirlo in conferenza stampa alla vigilia del match con il- ...CONFERENZA STAMPA PIRLO – Domani alle 15.00 andrà in scena Juventus-Benevento all’Allianz Stadium di Torino. Pirlo contro il suo amico ed ex compagno Pippo Inzaghi. INFORTUNATI – “Speriamo di ...Andrea Pirlo chiede alla sua Juve di battere il Benevento per risalire a -7 dall’Inter che non scenderà in campo col Sassuolo a causa dei vari casi di Covid. “Con la squadra ho parlato, dopo ogni ...