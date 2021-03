Juventus | Arthur fissa l’obiettivo | “Dobbiamo vincerle tutte”

(Di sabato 20 marzo 2021) Dopo l’eliminazione dalla Champions League laè comunque riuscita a dare un grande segnale contro il Cagliari. La squadra allenata da Andrea Pirlo è parsa molto motivata sia in campo che nelle dichiarazioni arrivate di recente. I bianconeri vogliono vincere ogni partita rimanente da qui alla fine del campionato, finale di Coppa Italia compresa. Ai microfoni di ‘Sky Sport’, ancheha parlato dell’andamento della stagione: “E’ presto per fare un bilancio della stagione, il campionato è aperto e lungo. Se vinciamo il campionato o se vinciamo la Coppa Italia, dato che siamo in finale, potrebbe essere una stagione positiva.più grande che avevamo era la Champions ma quella non possiamo più vincerla, purtroppo. Quindi,solo guardare avanti e provare a vincerele ...

Advertising

JuventusTV : ?? «In Serie A bisogna sempre essere concentrati» On demand le parole di @arthurhromelo! ??… - FrereAkhy : RT @JuveFanInfoFR: Composition probable de la Juventus pour #JuveBenevento (4-4-2) : XI : Buffon ; Danilo - Bonucci - De Ligt - Bernardesc… - gilnar76 : Arthur talismano della #Juventus: ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - GaProfgio : RT @JuventusTV: ?? «In Serie A bisogna sempre essere concentrati» On demand le parole di @arthurhromelo! ?? - SilviaPrato1 : RT @JuventusTV: ?? «In Serie A bisogna sempre essere concentrati» On demand le parole di @arthurhromelo! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Arthur

... CENTROCAMPO Esaminando ora le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di...al gruppo solo ieri) ecco che per completare lo schieramento al centro avrà a disposizionee ...Dopo due vittorie nei primi due incroci in Serie A (stagione 2017/18), laha pareggiato ... In mezzo al campo spazio al ritorno dicon uno fra Rabiot e McKennie al suo fianco, pronto ...Andrea Pirlo e Cristiano Ronaldo \| Claudio Villa./. Alla Continassa, come un mantra, non smettono di ripeterlo: la stagione non è ancora finita. Nonostante la cocente ...13:24 - ALLENAMENTO IN CORSO - La Juventus è in campo e si sta allenando in vista della sfida contro il Benevento. 12:28 - ALLENAMENTO DELLA VIGILIA PER LA JUVE - La ...