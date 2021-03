Jovana Djordjevic | stacco da urlo | il selfie bollente che fa impazzire i fan FOTO

(Di domenica 21 marzo 2021)non smette di far sognare sui social. L’influencer, compagna dell’attaccante del Chievo Filip, ha pubblicato unallo specchio che mette in evidenza l’impressionantedi gambe e il fisico statuario. Un’immagine che in poche ore ha scatenato le reazioni di migliaia di fan, estasiati per la bellezza diche lascia davvero poco spazio all’immaginazione. IldiVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@callmelolita) SportFace.

Advertising

zazoomblog : Jovana Djordjevic infiamma i social: lo shooting in intimo risalta le forme perfette - #Jovana #Djordjevic… -

Ultime Notizie dalla rete : Jovana Djordjevic

Golssip

Commenta per primoda impazzire! Le ultime foto postate sul profilo ufficiale Instagram callmelolita sono fra le più belle di sempre per l'affascinante moglie dell'attaccante del Chievo, Filip ...Commenta per primoda impazzire! Le ultime foto postate sul profilo ufficiale Instagram callmelolita sono fra le più belle di sempre per l'affascinante moglie dell'attaccante del Chievo, Filip ...E’ tempo di sexy selfie per Jovana Djordjevic, sempre capace di lasciare i suoi follower a bocca aperta E’ tempo di sexy selfie per Jovana Djordjevic, sempre capace di lasciare i suoi follower a bocca ...Jovana Djordjevic infiamma i social: la modella sfoggia un lato B da urlo. Fan impazziti per lo scatto sexy di lady Djordjevic (FOTO) ...