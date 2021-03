Jordi Alba fedele al Barcellona: “Vorrei finire qui la mia carriera. Lottiamo per il ‘doblete'” (Di sabato 20 marzo 2021) Una stagione tra alti e bassi, ma nelle ultime settimane il Barcellona sembra essersi decisamente ripreso tanto da poter ambire al doblete: Liga e Copa del Rey. Ne è convinto Jordi Alba che ha parlato in una lunga ed interessante intervista a Sport.es. L'esterno blaugrana si è soffermato sull'attuale momento della squadra ma anche sul suo futuro che, almeno per quanto riguarda il suo pensiero, sarà ancora in maglia catalana.Jordi Alba: tra ritiro e dobletecaption id="attachment 1085039" align="alignnone" width="779" Jordi Alba (getty images)/captionFin qui 11 assist e ben 5 reti, Jordi Alba cerca sempre di dare il meglio ogni stagione: "Sì, cerco di migliorarmi di anno in anno e questa stagione da questo punti di vista sta andando ... Leggi su itasportpress (Di sabato 20 marzo 2021) Una stagione tra alti e bassi, ma nelle ultime settimane ilsembra essersi decisamente ripreso tanto da poter ambire al doblete: Liga e Copa del Rey. Ne è convintoche ha parlato in una lunga ed interessante intervista a Sport.es. L'esterno blaugrana si è soffermato sull'attuale momento della squadra ma anche sul suo futuro che, almeno per quanto riguarda il suo pensiero, sarà ancora in maglia catalana.: tra ritiro e dobletecaption id="attachment 1085039" align="alignnone" width="779"(getty images)/captionFin qui 11 assist e ben 5 reti,cerca sempre di dare il meglio ogni stagione: "Sì, cerco di migliorarmi di anno in anno e questa stagione da questo punti di vista sta andando ...

