Joaquìn Cortés | il dramma della morte della mamma | reazione tremenda

Leggi su viagginews

(Di sabato 20 marzo 2021) Perlamadre è stato un evento devastante: ecco come ha reagito quando la donna è scomparsa. Il famosissimo ballerinosarà oggi ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. L’intervista concessa al programma Mediaset sarà l’occasione per lui di parlare per la prima voltafiglia appena arrivata. Il ballerino L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com