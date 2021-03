Joaquin Cortes e Naomi Campbell, la storia e la passione tra il ballerino e la top model (Di sabato 20 marzo 2021) Joaquin Cortes e Naomi Campbell hanno formato una delle coppie più glamour degli anni Novanta. Oggi l’ex ballerino di flamenco conosciuto in tutto il mondo sarà ospite di Verissimo a partire dalle 16:00 su Canale 5. L’amatissima “Venere Nera” che si lasciava alle spalle il flirt nel 1996 con l’imprenditore italiano Gianni Nunnari con il quale si era fatta notare sul red carpet del Festival Del Cinema di Cannes scatti bollenti. Joaquin Cortes e Naomi Campbell insieme per due anni e poi la crisi Lo stesso anno scoppia la passione tra l’affascinante ballerino Joaquin Cortes e la top model. Un amore che travolge Naomi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 20 marzo 2021)hanno formato una delle coppie più glamour degli anni Novanta. Oggi l’exdi flamenco conosciuto in tutto il mondo sarà ospite di Verissimo a partire dalle 16:00 su Canale 5. L’amatissima “Venere Nera” che si lasciava alle spalle il flirt nel 1996 con l’imprenditore italiano Gianni Nunnari con il quale si era fatta notare sul red carpet del Festival Del Cinema di Cannes scatti bollenti.insieme per due anni e poi la crisi Lo stesso anno scoppia latra l’affascinantee la top. Un amore che travolge...

