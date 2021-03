Joaquín Cortés, chi è la bellissima moglie Monica Moreno (Di sabato 20 marzo 2021) Il celebre ballerino Joaquin Cortes tornerà presto in Italia con un nuovo spettacolo. I gossip su di lui sono iniziati, e questa volta sotto i riflettori è finita anche la moglie del ballerino, Monica Moreno. Di lei si sa davvero pochissimo, perché la coppia ha deciso di vivere la propria storia d’amore lontano dal pubblico, ma ecco cosa abbiamo scoperto. Joaquin Cortes è nato a Cordova, in Spagna, nel 1984. Ha studiato danza fin dai primi anni della sua vita e una volta adolescente si è trasferito a Madrid, dove è entrato a far parte della compagnia di danza nazionale spagnola. Oggi Joaquin è uno dei ballerini più famosi del mondo. La sua carriera ha raggiunto il successo per la prima volta nel 2001, quando ha ballato accanto a Jennifer Lopez. Cortes adora l’Italia, e con il nostro paese ha un rapporto davvero speciale: infatti è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 20 marzo 2021) Il celebre ballerino Joaquin Cortes tornerà presto in Italia con un nuovo spettacolo. I gossip su di lui sono iniziati, e questa volta sotto i riflettori è finita anche ladel ballerino,. Di lei si sa davvero pochissimo, perché la coppia ha deciso di vivere la propria storia d’amore lontano dal pubblico, ma ecco cosa abbiamo scoperto. Joaquin Cortes è nato a Cordova, in Spagna, nel 1984. Ha studiato danza fin dai primi anni della sua vita e una volta adolescente si è trasferito a Madrid, dove è entrato a far parte della compagnia di danza nazionale spagnola. Oggi Joaquin è uno dei ballerini più famosi del mondo. La sua carriera ha raggiunto il successo per la prima volta nel 2001, quando ha ballato accanto a Jennifer Lopez. Cortes adora l’Italia, e con il nostro paese ha un rapporto davvero speciale: infatti è ...

