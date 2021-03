Jessica Mazzoli e la lettera a Morgan per la festa del papà (Di sabato 20 marzo 2021) Jessica Mazzoli è la ex compagna di Morgan, con la quale il cantante ha una figlia. La ragazza ha scritto a Morgan una lettera “immaginaria”, in cui è la piccola a rivolgersi a lui con queste parole: “Grazie per non esserci stato quando sono nata” scrive Mazzoli nella durissima missiva. “Grazie per non esserci stato quando ho mosso i miei primi passi. Grazie per non esserci stato quando ho pronunciato la mia prima parola, quando non stavo bene, quando ho festeggiato il compleanno, quando era Natale”. “Grazie” scrive ancora, “per quando i miei compagni di scuola fanno la letterina per il compleanno del… parola che io mai ho avuto l’occasione di pronunciare. Io la faccia imbarazzata la porto a mio nonno, sempre e comunque presente. Comunque ti dico grazie perché nonostante questo ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 20 marzo 2021)è la ex compagna di, con la quale il cantante ha una figlia. La ragazza ha scritto auna“immaginaria”, in cui è la piccola a rivolgersi a lui con queste parole: “Grazie per non esserci stato quando sono nata” scrivenella durissima missiva. “Grazie per non esserci stato quando ho mosso i miei primi passi. Grazie per non esserci stato quando ho pronunciato la mia prima parola, quando non stavo bene, quando ho festeggiato il compleanno, quando era Natale”. “Grazie” scrive ancora, “per quando i miei compagni di scuola fanno la letterina per il compleanno del… parola che io mai ho avuto l’occasione di pronunciare. Io la faccia imbarazzata la porto a mio nonno, sempre e comunque presente. Comunque ti dico grazie perché nonostante questo ...

