Italiano: “Tre punti fondamentali. Salvezza? Abbiamo 29 punti, sono ancora pochi, dietro corrono” (Di sabato 20 marzo 2021) Il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, ha parlato dopo la vittoria contro il Cagliari che avvicina i liguri alla Salvezza. Queste le parole di Italiano: “Era più di un mese che non vincevamo, da contro il Milan. Ci tenevamo a farlo: in vantaggio di due gol, soffrire in quel modo negli ultimi 5-10 minuti non è normale. sono tre punti importanti, che arrivano dopo un periodo non bello e ce li prendiamo tutti. dietro in classifica iniziano ad andare forte, i 29 punti continuano ad essere pochi. È una questione difficile, è il momento più complicato per una linea difensiva quello del forcing finale degli avversari. Anche a me piacerebbe stare lontano dall’area quando arrivano calciatori come Cerri, Pavoletti, Simeone… ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 20 marzo 2021) Il tecnico dello Spezia, Vincenzo, ha parlato dopo la vittoria contro il Cagliari che avvicina i liguri alla. Queste le parole di: “Era più di un mese che non vincevamo, da contro il Milan. Ci tenevamo a farlo: in vantaggio di due gol, soffrire in quel modo negli ultimi 5-10 minuti non è normale.treimportanti, che arrivano dopo un periodo non bello e ce li prendiamo tutti.in classifica iniziano ad andare forte, i 29continuano ad essere. È una questione difficile, è il momento più complicato per una linea difensiva quello del forcing finale degli avversari. Anche a me piacerebbe stare lontano dall’area quando arrivano calciatori come Cerri, Pavoletti, Simeone… ...

