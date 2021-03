Italia Viva, Renzi sfida il Pd e Letta: 'Pronti al confronto ma scelgano, noi o il M5s' (Di sabato 20 marzo 2021) Matteo Renzi mette nel mirino l' alleanza Pd - M5s . Dal palco (virtuale) dell' Assemblea nazionale di Italia Viva , il leader lancia un messaggio chiarissimo ai suoi ex compagni di viaggio e al neo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 20 marzo 2021) Matteomette nel mirino l' alleanza Pd - M5s . Dal palco (virtuale) dell' Assemblea nazionale di, il leader lancia un messaggio chiarissimo ai suoi ex compagni di viaggio e al neo ...

Ultime Notizie dalla rete : Italia Viva Italia Viva, Renzi sfida il Pd e Letta: 'Pronti al confronto ma scelgano, noi o il M5s' Matteo Renzi mette nel mirino l' alleanza Pd - M5s . Dal palco (virtuale) dell' Assemblea nazionale di Italia Viva , il leader lancia un messaggio chiarissimo ai suoi ex compagni di viaggio e al neo segretario Enrico Letta , che nella sua prima settimana alla guida del Nazareno aveva lasciato la porta ...

Iv: Scoma, 'da Renzi ottime indicazioni per sviluppo Sicilia' "Oggi, all'Assemblea nazionale di Italia viva, Matteo Renzi ha ribadito la centralità del progetto Sicilia. Le sue indicazioni sono un' ottima occasione per cominciare a immaginare una città e una regione pronte a cogliere le ...

Matteo Renzi all'assemblea di Italia viva. "Con Letta svolta, ma per riformismo servono i fatti" la Repubblica Pd: botta e risposta Lerner-Marcucci su ritorno senatori Iv Roma, 20 mar. (Adnkronos) - Botta e risposta via Twitter tra Gad Lerner e il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci, a proposito del possibile ritorno tra i Dem dei senatori Eugenio Comincini e ...

Renzi sfida il Partito Democratico sulle riforme: "Vediamo che farà" Matteo Renzi rivendica il "capolavoro" d’inverno compiuto con la caduta del governo Conte e la nuova stagione di Mario Draghi e scommette sulla primavera.

