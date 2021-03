Italia Viva, Renzi all’assemblea: “Non ho nostalgia di Casalino. Ha fatto dell’aggressione verso gli avversari una cifra della comunicazione” (Di sabato 20 marzo 2021) “Non ho nostalgia dei tempi di Ciampolillo e di Casalino. Per fortuna quella stagione è durata poco e il ricordo è quello di un film dell’orrore”. Durante l’assemblea di Italia Viva, Matteo Renzi è tornato ad attaccare Rocco Casalino e il governo che lui stesso ha portato alla crisi. “Non ho nostalgia di quando Casalino dettava la linea con le sue veline, lui che ha fatto dell’aggressione verso gli avversari politici una cifra della comunicazione”. Renzi poi attribuisce all’ex portavoce di Conte la responsabilità della sua scarsa presenza sul Tg1. “Ci sarà un motivo se il sottoscritto non fa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) “Non hodei tempi di Ciampolillo e di. Per fortuna quella stagione è durata poco e il ricordo è quello di un film dell’orrore”. Durante l’assemblea di, Matteoè tornato ad attaccare Roccoe il governo che lui stesso ha portato alla crisi. “Non hodi quandodettava la linea con le sue veline, lui che haglipolitici una”.poi attribuisce all’ex portavoce di Conte la responsabilitàsua scarsa presenza sul Tg1. “Ci sarà un motivo se il sottoscritto non fa ...

Advertising

lucatelese : “Prendere il mes non è una priorità, com questi tassi di interesse non conviene”. Fantastico. Bisogna andare a cerc… - ItaliaViva : Draghi ha ragione: prima di chiedere i soldi del #MES dobbiamo stabilire come spenderli. E Italia Viva ha pronto fi… - il_pucciarelli : «Nell'attesa di un'intesa strutturale per le Politiche, Italia Viva non si farà molti scrupoli alle prossime region… - ladychef62 : RT @mariotoscana196: La differenza tra MARIO DRAGHI e CONTE è quella che c'è tra un presidente che con sicurezza governa la pandemia e uno… - JacopoPellegr10 : @davidefaraone Tutto merito di Italia Viva -