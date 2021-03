Italia-Kosovo pallamano femminile: data, orario e come vederla in diretta tv e streaming (Di sabato 20 marzo 2021) La Nazionale femminile di pallamano vuole proseguire nel sogno iridato. L’Italia, oggi sabato 20 marzo alle ore 18:00, affronterà il Kosovo nel primo dei due incontri valevoli per il gironcino che regala due pass per i play-off di qualificazione. Vista la vittoria dell’Austria proprio contro il Kosovo, le azzurre vincendo sarebbero certe almeno del secondo posto. Con una sconfitta invece bisognerà vincere domani contro l’Austria per finire a due punti in classifica come le altre due nazionali. L’appuntamento in TV è su Sky Sport Arena (canale 204). Le due partite saranno inoltre visibili su SkyGo e NowTV. La visione in chiaro è garantita sulla Pagina Facebook FIGH (www.facebook.com/pallamano). La telecronaca sarà tuttavia disponibile esclusivamente su piattaforma Sky. ... Leggi su sportface (Di sabato 20 marzo 2021) La Nazionaledivuole proseguire nel sogno iridato. L’, oggi sabato 20 marzo alle ore 18:00, affronterà ilnel primo dei due incontri valevoli per il gironcino che regala due pass per i play-off di qualificazione. Vista la vittoria dell’Austria proprio contro il, le azzurre vincendo sarebbero certe almeno del secondo posto. Con una sconfitta invece bisognerà vincere domani contro l’Austria per finire a due punti in classificale altre due nazionali. L’appuntamento in TV è su Sky Sport Arena (canale 204). Le due partite saranno inoltre visibili su SkyGo e NowTV. La visione in chiaro è garantita sulla Pagina Facebook FIGH (www.facebook.com/). La telecronaca sarà tuttavia disponibile esclusivamente su piattaforma Sky. ...

Advertising

SkySport : Pallamano, Qualificazioni Mondiali: doppio impegno delle azzurre su Sky - sportli26181512 : Pallamano, Qualificazioni Mondiali: doppio impegno delle azzurre su Sky: Le azzurre in campo a Maria Enzersdorf con… - claudiopanarel7 : @Amb_LenditaH @ItalyMFA @MFAKOSOVO @ItalyinKosovo @KosovoinItalia Grazie per il gesto di solidarietà che ancor di p… - BletaBrovina : RT @Amb_LenditaH: Un anno fa, il #Kosovo si dipingeva del #Tricolore in segno di solidarietà e profonda gratitudine per l’#italia. È stato… - AlmiraSylaj : RT @Amb_LenditaH: Un anno fa, il #Kosovo si dipingeva del #Tricolore in segno di solidarietà e profonda gratitudine per l’#italia. È stato… -