Italia-Irlanda del Nord | formazioni e in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 20 marzo 2021)del, match valido per il GruppoC elle qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022, si giocherà giovedi 25 marzo 2021 alle ore 21 allo stadio Tardini di Parma. Come arrivano le due squadre? Sulla carta gli azzurri di Roberto Mancini sono nettamente favoriti. Entrambe le squadre hanno giocato l’ultima partita in nel novembre del 2020, in occasione dell’ultima giornata di Nations League. L’ha vinto in Bosnia per 2-0, mentre l’ha pareggiato in casa contro la Bulgaria.del: le probabili4-3-3 per Mancini che dovrebbe schierare Donnarumma tra i pali, in difesa agiranno Florenzi, Acerbi, Bonucci e Bastoni..A centrocampo, Barella, Jorginho e Locatelli. In avanti, ...