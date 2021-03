Italia, il disastro è completo, la Scozia domina 52 - 10 (Di sabato 20 marzo 2021) La Scozia ha travolto per 52 - 10 l'Italia a Murrayfield nel match che ha aperto la quinta e ultima giornata del Sei Nazioni di rugby. È arrivata così la sconfitta consecutiva numero 32 per l'Italia ... Leggi su gazzetta (Di sabato 20 marzo 2021) Laha travolto per 52 - 10 l'a Murrayfield nel match che ha aperto la quinta e ultima giornata del Sei Nazioni di rugby. È arrivata così la sconfitta consecutiva numero 32 per l'...

Advertising

matteosalvinimi : Oggi con il ministro del Turismo Massimo Garavaglia (Lega): 600 milioni di euro di indennizzi subito per il settore… - VaneJuice : RT @Gazzetta_it: #rugby #SeiNazioni #Italia, il disastro è completo, la #Scozia domina 52-10 #ScoziaItalia @Federugby - SergioSierra67 : RT @Gazzetta_it: #rugby #SeiNazioni #Italia, il disastro è completo, la #Scozia domina 52-10 #ScoziaItalia @Federugby - Gazzetta_it : #rugby #SeiNazioni #Italia, il disastro è completo, la #Scozia domina 52-10 #ScoziaItalia @Federugby - FCarlemany : RT @GenCar5: Come scontato, domani in #Europa si torna a vaccinare con #AstraZeneca. La Germania e altri grandi paesi, Italia compresa, obb… -