Istruzioni per l'uso dell'aldilà (Di sabato 20 marzo 2021) Un'egittologa danese ha appena decifrato un manuale del 1.450 a.C. che insegna come mummificare il corpo per accompagnarlo nell'ultimo viaggio. È una «finestra» aperta su vita, morte e mito all'epoca dei faraoni. Nell'Antico Egitto mummificare significava preparare il defunto a un lungo viaggio. In una delle più belle pagine dedicate alla visione della morte di questa antica civiltà, l'egittologo Christian Jacq racconta che il faraone accedeva con il corpo nell'aldilà attraverso incessanti mutazioni. Con le sue fasi differenti, la morte ricalcava la vita. Le procedure di mummificazione, ma anche gli amuleti, i geroglifici, le raffigurazioni e gli oggetti posti nella tomba erano mezzi che dovevano favorire il defunto in questa incessante trasformazione. Così, il più antico manuale di mummificazione dell'Egitto di ...

