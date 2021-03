Isola dei Famosi, provvedimenti e gaffe di Ilary: cosa non torna e perché (Di sabato 20 marzo 2021) Il reality sta cercando di costruire delle dinamiche ad hoc? perché i sospetti sono fondati L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 20 marzo 2021) Il reality sta cercando di costruire delle dinamiche ad hoc?i sospetti sono fondati L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

QuiMediaset_it : Ancora un ottimo risultato per l'Isola dei famosi: supera 3.000.000 di spettatori con il 18% di share #isola - IsolaDeiFamosi : Inizia ora la seconda puntata dell'Isola dei Famosi! #isola ?? - IsolaDeiFamosi : Mediaset Play, questo è il cammino E poi dritto fino al mattino Poi la strada la trovi da te Porta all'#IsolaParty.… - Renato96706002 : Comunque L'Isola dei Famosi fa cagare è molto male organizzata fanno vedere le stesse registrazioni per due o tre v… - Renato96706002 : Certo che Gemma dell'Isola dei famosi è orrenda ed è anche pedofila Vista la sua età insieme a un bambino come fidanzata brutta nasconditi -