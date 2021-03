Isola dei Famosi, naufrago a rischio provvedimento? La produzione chiarisce (Di sabato 20 marzo 2021) Tra i fan, dopo l’annuncio di un possibile provvedimento disciplinare per un naufrago, era iniziato il totonomi. Poi la produzione ha spiegato cosa è successo Era stato diffuso un comunicato in queste ore che avvertiva di un probabile provvedimento per un naufrago per aver utilizzato un linguaggio inappropriato. In queste ore la produzione del reality condotto su Canale 5 da Ilary Blasi ha pubblicato un altro comunicato ufficiale sui profili social del programma in cui annuncia: “Dopo ulteriori verifiche sul caso, è stato accertato che il linguaggio improprio, sentito durante la diretta di ieri, non è stato utilizzato da un concorrente ma da un membro della produzione.”, spiegano. Intanto gli utenti dopo il primo comunicato, che recitava: «La ... Leggi su 361magazine (Di sabato 20 marzo 2021) Tra i fan, dopo l’annuncio di un possibiledisciplinare per un, era iniziato il totonomi. Poi laha spiegato cosa è successo Era stato diffuso un comunicato in queste ore che avvertiva di un probabileper unper aver utilizzato un linguaggio inappropriato. In queste ore ladel reality condotto su Canale 5 da Ilary Blasi ha pubblicato un altro comunicato ufficiale sui profili social del programma in cui annuncia: “Dopo ulteriori verifiche sul caso, è stato accertato che il linguaggio improprio, sentito durante la diretta di ieri, non è stato utilizzato da un concorrente ma da un membro della.”, spiegano. Intanto gli utenti dopo il primo comunicato, che recitava: «La ...

