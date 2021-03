Isola dei Famosi | Marco Maddaloni torna sui social | il messaggio per il pubblico

(Di sabato 20 marzo 2021)suidopo la breve esperienza all’dei: ecco il suopubblicato poco fa Nella scorsa puntata de L’deiha abbandonato il programma. La sua esperienza, infatti, è giunta al termine. Il judoka, da campione in carica del reality show, ha cercato di insegnare in pochi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

QuiMediaset_it : Ancora un ottimo risultato per l'Isola dei famosi: supera 3.000.000 di spettatori con il 18% di share #isola - IsolaDeiFamosi : Mediaset Play, questo è il cammino E poi dritto fino al mattino Poi la strada la trovi da te Porta all'#IsolaParty.… - IsolaDeiFamosi : Inizia ora la seconda puntata dell'Isola dei Famosi! #isola ?? - quemadator221 : Ma la gente de Twitter in TV c'ha solo Canale5?....Na volta commentate a manetta il GF, Poi il GFVIP, n'altro giorn… - habemusansie : de martino mi sa che sei più buono a fare l'inviato dell'isola dei famosi #Amici20 -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

... alle donne e agli uomini della nostrache hanno pagato con la vita il prezzo della legalità, della giustizia, dell'attaccamento al dovere, del servizio agli altri. Nel lunghissimo elenco...Nonostante la conduttrice ha detto addio al suo ruolo di conduttrice de L'famosi , quest'anno sostituita da Ilary Blasi, Alessia continua ad essere molto impegnata. Tante le novità ed i ...Il dato dei ricoveri oggi per #Coronavirus negli ospedali siciliani rispetto a ieri vede un incremento complessivo di 6 unità, così come riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. In ...Giovedì 18 marzo è andata in onda la seconda puntata dell’Isola dei Famosi. Una delle protagoniste della puntata è stata senza dubbio Elettra Lamborghini, in collegamento da casa a causa del contagio ...