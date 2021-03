Isola dei Famosi, il naufrago abbandona il reality: c’è il comunicato ufficiale (Di sabato 20 marzo 2021) Arriva la prima rinuncia all’Isola dei Famosi: il naufrago decide a sorpresa di abbandonare il reality e ritirarsi definitivamente Sono passate quasi tre settimane dall’inizio dell’Isola dei Famosi, ma i… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 20 marzo 2021) Arriva la prima rinuncia all’dei: ildecide a sorpresa dire ile ritirarsi definitivamente Sono passate quasi tre settimane dall’inizio dell’dei, ma i… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

