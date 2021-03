Isola dei Famosi, ecco il video della presunta imprecazione di un membro della produzione (Di sabato 20 marzo 2021) L’Isola dei Famosi nella giornata di ieri ha dato vita ad un vero e proprio “provvedimento disciplinare gate” con un presunto naufrago additato di aver usato un linguaggio improprio durante la diretta di giovedì sera. “La produzione sta valutando i provvedimenti da prendere nei confronti di un naufrago, reo di aver utilizzato un linguaggio improprio durante la diretta di ieri”. Il caso si è concluso con un nulla di fatto, dato che a pronunciare qualcosa di “improprio” per una diretta televisiva non è stato un naufrago, ma un membro della produzione. “Dopo ulteriori verifiche sul caso, è stato accertato che il linguaggio improprio, sentito durante la diretta di ieri, non è stato utilizzato da un concorrente ma da un membro ... Leggi su biccy (Di sabato 20 marzo 2021) L’deinella giornata di ieri ha dato vita ad un vero e proprio “provvedimento disciplinare gate” con un presunto naufrago additato di aver usato un linguaggio improprio durante la diretta di giovedì sera. “Lasta valutando i provvedimenti da prendere nei confronti di un naufrago, reo di aver utilizzato un linguaggio improprio durante la diretta di ieri”. Il caso si è concluso con un nulla di fatto, dato che a pronunciare qualcosa di “improprio” per una diretta televisiva non è stato un naufrago, ma un. “Dopo ulteriori verifiche sul caso, è stato accertato che il linguaggio improprio, sentito durante la diretta di ieri, non è stato utilizzato da un concorrente ma da un...

Advertising

QuiMediaset_it : Ancora un ottimo risultato per l'Isola dei famosi: supera 3.000.000 di spettatori con il 18% di share #isola - IsolaDeiFamosi : Inizia ora la seconda puntata dell'Isola dei Famosi! #isola ?? - QuiMediaset_it : Dopo il debutto boom di lunedì, secondo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi In prima serata su #Canale5 #isola… - _lagatta_ : Tutti che parlano dei burinos e rafinados ma io non dimentico le marmotte urlanti e le carpe assassine #isola #isoladeifamosi #atuttoreality - BITCHYFit : Isola dei Famosi, ecco il video della presunta imprecazione di un membro della produzione -