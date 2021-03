Isola dei Famosi 2021, Stefania Orlando opinionista? La risposta di lei (Di sabato 20 marzo 2021) Recentemente, Stefania Orlando è stata ospite a Casa Chi e, durante la lunga intervista, ha parlato anche de L’Isola dei Famosi e, in questo modo, ha rivelato chi sono i suoi naufraghi preferiti. Ma non solo, in quanto l’ex gieffina avrebbe messo che non le sarebbe affatto dispiaciuto diventare una delle opinioniste del reality di Canale 5, commentando, tra l’altro, il (doppio) ruolo affidato al suo amico, Tommaso Zorzi. I naufraghi preferiti di Stefania Orlando Nella lista dei preferiti di Stefania Orlando ci sono, così come lei stessa ha riferito: Vera Gemma “che darà soddisfazioni”, Angela Melillo “perché ha un carattere niente male”, Drusilla Gucci “con le sue ossa” e Akash Kumar “perché ci regalerà dei bei siparietti con Tommaso”; ma anche Roberto ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 20 marzo 2021) Recentemente,è stata ospite a Casa Chi e, durante la lunga intervista, ha parlato anche de L’deie, in questo modo, ha rivelato chi sono i suoi naufraghi preferiti. Ma non solo, in quanto l’ex gieffina avrebbe messo che non le sarebbe affatto dispiaciuto diventare una delle opinioniste del reality di Canale 5, commentando, tra l’altro, il (doppio) ruolo affidato al suo amico, Tommaso Zorzi. I naufraghi preferiti diNella lista dei preferiti dici sono, così come lei stessa ha riferito: Vera Gemma “che darà soddisfazioni”, Angela Melillo “perché ha un carattere niente male”, Drusilla Gucci “con le sue ossa” e Akash Kumar “perché ci regalerà dei bei siparietti con Tommaso”; ma anche Roberto ...

