Isola dei Famosi 2021, Nicolò Ferrari contro Akash: volano paroloni (Di sabato 20 marzo 2021) L'ex corteggiatore di Uomini e Donne Nicolò Ferrari si è scagliato via social contro Akash Kumar. Il ragazzo, da sempre molto pacato, ha accusato il modello di averlo attaccato più e più volte e ha mostrato tutte le prove. Nicolò Ferrari contro Akash Kumar Nicolò Ferrari è popolare per la calma e l'educazione che ha sempre dimostrato in tutti i programmi a cui ha preso parte. Da Uomini e Donne a Temptation Island, passando per Riccanza, non ha mai fatto parlare di sé per qualche colpo di testa. Eppure, nelle ultime ore, ha perso la pazienza come mai successo prima. Il colpevole del suo sfogo social al vetriolo è Akash Kumar, concorrente de L'Isola dei Famosi ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 20 marzo 2021) L'ex corteggiatore di Uomini e Donnesi è scagliato via socialKumar. Il ragazzo, da sempre molto pacato, ha accusato il modello di averlo attaccato più e più volte e ha mostrato tutte le prove.Kumarè popolare per la calma e l'educazione che ha sempre dimostrato in tutti i programmi a cui ha preso parte. Da Uomini e Donne a Temptation Island, passando per Riccanza, non ha mai fatto parlare di sé per qualche colpo di testa. Eppure, nelle ultime ore, ha perso la pazienza come mai successo prima. Il colpevole del suo sfogo social al vetriolo èKumar, concorrente de L'dei...

