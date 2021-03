Isola dei Famosi 2021, lo sbarco di Andrea Cerioli e l’avvertimento della fidanzata (Di sabato 20 marzo 2021) A quanto pare, stando alle ultime indiscrezioni Andrea Cerioli sta per diventare un naufrago de L’Isola dei Famosi 2021 (molto probabilmente giovedì 25 marzo 2021). Ma, oltre a ciò, c’è molto di più, in quanto Arianna Cirrincione in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine ha avvertito le naufraghe, palesando la sua gelosia nei confronti del suo fidanzato. Ma, cerchiamo di scoprirne di più e vediamo cos’ha detto precisamente. Le parole di Arianna Cirrincione Nel corso di una recente intervista, la fidanzata del nuovo naufrago de L’Isola dei Famosi (Andrea Cerioli), ovvero Arianna Cirrincione avrebbe così riferito: “So bene che Andrea é molto apprezzato, si. E io sono gelosa, ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 20 marzo 2021) A quanto pare, stando alle ultime indiscrezionista per diventare un naufrago de L’dei(molto probabilmente giovedì 25 marzo). Ma, oltre a ciò, c’è molto di più, in quanto Arianna Cirrincione in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine ha avvertito le naufraghe, palesando la sua gelosia nei confronti del suo fidanzato. Ma, cerchiamo di scoprirne di più e vediamo cos’ha detto precisamente. Le parole di Arianna Cirrincione Nel corso di una recente intervista, ladel nuovo naufrago de L’dei), ovvero Arianna Cirrincione avrebbe così riferito: “So bene cheé molto apprezzato, si. E io sono gelosa, ...

Advertising

QuiMediaset_it : Ancora un ottimo risultato per l'Isola dei famosi: supera 3.000.000 di spettatori con il 18% di share #isola - QuiMediaset_it : Dopo il debutto boom di lunedì, secondo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi In prima serata su #Canale5 #isola… - IsolaDeiFamosi : Inizia ora la seconda puntata dell'Isola dei Famosi! #isola ?? - bellicapelli15 : Isola dei Famosi 2021, Valerio Scanu contro Akash Kumar: “È particolarmente esaltato” - sticazzimelrose : @Misteralextv devono scegliere il male minore.. o far crollare la rossi o erodere quel poco che possono alla fictio… -