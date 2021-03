Islanda: eruzione vulcanica vicino a Reykjavik, sospesi i voli (Di sabato 20 marzo 2021) Islanda: eruzione a soli 40 km dalla capitale. “Il codice è rosso, ma sui sismometri si vede pochissima turbolenza”, informa l’Istituto E’ in corso una eruzione vulcanica in Islanda, a 40 km dalla capitale Reykjavik. A comunicare la notizia è l’Agenzia meteorologica islandese. Le autorità hanno prontamente sospeso i voli in zona. L’eruzione si è verificata questo venerdì, 20 marzo, alle 21:40 (ora italiana). Il fenomeno ha creato immagini spettacolari. Negli ultimi 14 giorni la zona era stata vittima di migliaia di scosse di terremoto, per lo più di bassa entità. “L’eruzione vulcanica è iniziata a Fagradalsfjall. Il codice è rosso, ma sui sismometri si vede pochissima turbolenza“, spiega su Twitter l’Istituto ... Leggi su zon (Di sabato 20 marzo 2021)a soli 40 km dalla capitale. “Il codice è rosso, ma sui sismometri si vede pochissima turbolenza”, informa l’Istituto E’ in corso unain, a 40 km dalla capitale. A comunicare la notizia è l’Agenzia meteorologica islandese. Le autorità hanno prontamente sospeso iin zona. L’si è verificata questo venerdì, 20 marzo, alle 21:40 (ora italiana). Il fenomeno ha creato immagini spettacolari. Negli ultimi 14 giorni la zona era stata vittima di migliaia di scosse di terremoto, per lo più di bassa entità. “L’è iniziata a Fagradalsfjall. Il codice è rosso, ma sui sismometri si vede pochissima turbolenza“, spiega su Twitter l’Istituto ...

