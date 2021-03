Inzaghi | ' Lazio stanca | ma c' è bisogno di punti!'

(Di sabato 20 marzo 2021) ROMA - Testa solo al campionato dopo l'eliminazione dalla Champions League. Dodici partite per dare tutto e cercare di tornare in Europa. Si inizia domenica pomeriggio (ore 15), contro l'Udinese . E ...

Commenta per primo Prima della partenza alla volta del Friuli, Simoneha parlato ai microfoni ufficiali delladella sfida di domani contro l' Udinese . Ecco come l'ha presentata il tecnico piacentino. Che partita sarà contro l'Udinese? 'Sappiamo della ...E il tecnico Simone, ai microfoni diStyle Channel, ha commentato: "Sappiamo le difficoltà della partita, l'Udinese sta bene. È una squadra fisica, di qualità, ben allenata. Vogliamo ...Inzaghi a Lazio Style Channel: "C'è un po' di stanchezza mentale, è stata una trasferta impegnativa. Abbiamo bisogno di una vittoria" ..."Sappiamo delle difficoltà della partita che affronteremo, l'Udinese è in un ottimo stato di forma, è una squadra fisica, di qualità e molto ben allenata. Sarà una partita molto delicata per noi ma ab ...