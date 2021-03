Investimento record di Amazon per i diritti TV dell' NFL | Bezos vuole monopolizzare anche il calcio?

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Investimento record

FIRSTonline

...per la revisione di tutti gli impianti irrigui dell'area lunigianese che prevede undi ... una cifradestinata all'impianto che risolverà fin da subito le criticità nella ...Unnel campo dei diritti tv che arriva proprio nel momento in cui in Italia non si riesce a trovare un accordo tra i club per stabilire quale sia l'offerta migliore per ...A riportare la notizia è Calcio & Finanza. Quello compiuto dall'azienda di proprietà di Jeff Bezos è un investimento da record che è anche un chiaro messaggio alle dirette concorrenti nel campo dei ...Con la sospensione del vaccino AstraZeneca in seguito a numerose segnalazioni di effetti collaterali e decessi, Grande ha sostenuto che altri norvegesi debbano avere la possibilità di ricevere lo Sput ...