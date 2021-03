Inter-Sassuolo rinviata | Pirlo non l’ha presa bene

(Di sabato 20 marzo 2021) Andrea, allenatore della Juventus, ha commentato il rinvio della garaprima della sfida contro ilvento Non ha usato mezzi termini Andrea, allenatore della Juventus, per commentare il rinvio della partita, gara che non si giocherà per i quattro positivi nella formazione di Conte: Handanovic, D’Ambrosio, De Vrij e Vecino. L’ATS Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

tancredipalmeri : Inter senza dubbio la più penalizzata dal rinvio di Inter-Sassuolo: avrebbe trovato un avversario infiacchito dal… - ZZiliani : ULTIMORA. Alla notizia che #InterSassuolo è stata rinviata a data da destinarsi, #JuventusNapoli, fissata al 7 apri… - GoalItalia : #Pirlo stuzzica l'Inter dopo il rinvio contro il Sassuolo ?? - nirvana_19_ : @stevevicrn @SerieA @FIGC Che cosa ha pensato quando ha visto il rinvio di Inter-Sassuolo? 'Siamo stati informati c…

... sono stati fortunati": Andrea Pirlo commenta così la situazione dell', che non potrà disputare la gara di campionato contro ila causa dei numerosi positivi al Covid. "Siamo stati ...Mihajlovic CLASSIFICA SERIE A:punti 65, Milan 56, Juventus* 55, Atalanta 52, Napoli* 50, Roma 50, Lazio* 46,39, Verona 38, Udinese 33, Sampdoria 32, Bologna e Genoa** 31, Fiorentina ...Questo dipende da noi e dal nostro lavoro e da ogni domenica”. RINVIO INTER-SASSUOLO – “L’abbiamo accettata come tutte le decisioni. Come noi siamo andati a giocare con dei malati, sono state fatte ...Questo Roma-Napoli, entrambe quinte a due punti dall'Atalanta, è uno spareggio per puntare al quarto posto, ammesso che l'Atalanta molli. La Roma ha protestato con la Lega per lo slittamento al 7 apr ...